Девятиклассница упала с 6 этажа на Комендантском проспекте

Девочку доставили в больницу. Её состояние оценили как тяжёлое.

Вечером понедельника, 7 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о падении человека с 6 этажа одного из домов по Комендантскому проспекту. Полицейские обнаружили на указанном месте 15-летнюю школьницу. Об этом стало известно Piter.TV.

Девятиклассница упала из окна своей квартиры, где она проживает в неполной семье с матерью, бабушкой и дядей. Её госпитализировали кататравой, травмой груди, травмой живота с повреждением внутренних органов, переломом позвоночника в грудном отделе, закрытой травма таза в тяжелом состоянии.

Известно, что пострадавшая состоит на учете ПНД. Семья девушки благополучная, на профилактическом учете в ОДН по Приморскому району не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на аллее Поликарпова из окна дома выпал мужчина.

Фото: Piter.TV