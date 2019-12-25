Ночью на Парнасе подстрелили молодого человека

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В ночь на 23 апреля в Выборгском районе Петербурга произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.

Конфликт между двумя компаниями разгорелся возле дома №4 на улице Федора Абрамова на Парнасе. В итоге один из участников потасовки получил огнестрельное ранение из травматического пистолета. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

На месте происшествия не удалось никого задержать. Полиция ищет три автомобиля. По предварительным данным, участники конфликта могли скрыться на Ford Fiesta, Kia Rio и Mitsubishi Pajero.

Ранее мы писали, что на проспекте Королева со стрельбой задержали легковой автомобиль.

Фото: Piter.TV