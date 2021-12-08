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Молодой арендатор разгромил квартиру в Мурино
Сегодня, 16:30
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Молодой арендатор разгромил квартиру в Мурино

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Когда владелец приехал в квартиру, он обнаружил беспорядок, сломанную мебель и отсутствие холодильника стоимостью около 30 тысяч рублей.

В Мурино арендатор повредил квартиру, похитил холодильник и оставил записку с издёвками для владельца, прежде чем скрыться. На новость, которая появилась в соцсетях, обратил внимание spb.aif.ru.

События произошли вечером в понедельник, 30 сентября. В полицию обратился 48-летний владелец охранной фирмы из Петербурга. Он сообщил, что сдал квартиру на Воронцовском бульваре 19-летнему парню. Договор аренды был заключён до июля следующего года, но молодой человек решил покинуть жильё раньше, объяснив это финансовыми проблемами.

Владелец и арендатор договорились встретиться для передачи ключей. Молодой человек не явился на встречу и сообщил, что ключи можно забрать из почтового ящика, а также пообещал "сюрприз".

Когда владелец приехал в квартиру, он обнаружил беспорядок, сломанную мебель и отсутствие холодильника стоимостью около 30 тысяч рублей. Арендатор прекратил выходить на связь.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе задержали подозреваемую в нанесении ранения супругу.

Фото: ВКонтакте / Девяткино online | Мурино

Теги: ленобласть, проишествия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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