Молодой арендатор разгромил квартиру в Мурино

Когда владелец приехал в квартиру, он обнаружил беспорядок, сломанную мебель и отсутствие холодильника стоимостью около 30 тысяч рублей.

В Мурино арендатор повредил квартиру, похитил холодильник и оставил записку с издёвками для владельца, прежде чем скрыться. На новость, которая появилась в соцсетях, обратил внимание spb.aif.ru.

События произошли вечером в понедельник, 30 сентября. В полицию обратился 48-летний владелец охранной фирмы из Петербурга. Он сообщил, что сдал квартиру на Воронцовском бульваре 19-летнему парню. Договор аренды был заключён до июля следующего года, но молодой человек решил покинуть жильё раньше, объяснив это финансовыми проблемами.

Владелец и арендатор договорились встретиться для передачи ключей. Молодой человек не явился на встречу и сообщил, что ключи можно забрать из почтового ящика, а также пообещал "сюрприз".

Когда владелец приехал в квартиру, он обнаружил беспорядок, сломанную мебель и отсутствие холодильника стоимостью около 30 тысяч рублей. Арендатор прекратил выходить на связь.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе задержали подозреваемую в нанесении ранения супругу.

Фото: ВКонтакте / Девяткино online | Мурино