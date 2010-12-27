Молодой петербуржец получил уголовное дело за совращение школьницы

Парень на протяжении полугода совращал 13-летнюю девочку.

Вечером 13 марта полиция задержала жителя Невского района, которого подозревают в совращении школьницы. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей.

Известно, что петербурженка, проживающая в Калининском районе, пршла в отдел полиции с заявлением на 21-летнего местного жителя, который, по ее словам, совершил неоднократные действия сексуального характера с ее 14-летней дочерью. 35-леняя воспитательница детского сада также добавила, что отношения между петербуржцем и семиклассницей длились с июля 2017 года по февраль 2018, а встречи проходили в квартире на проспекте Большевиков.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. На данный момент, он находится под стражей по статье 91 УПК РФ. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ "развратные действия".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге семиклассник пять дней скрывал от родителей ножевое ранение.