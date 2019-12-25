Москвича задержали за инетрнет-развращение юной петербурженки

Мужчина уговорил девочку отправлять ему обнаженные фотографии, а после начал ими шантажировать.

В среду, 3 июня, московские полицейские задержали в доме №18 по Совхозной улице 28-летнего местного жителя. Мужчину изобличили в развращении малолетней петербурженки. Как сообщили Piter.TV в правоохранительных органах, в задержании приняла участие и опергруппа из полицейского отделения Петроградского района Петербурга.

Еще в минувшем марте в полицию обратился 50-летний петербуржец, который рассказал, что его 12-летняя дочь стала жертвой озабоченного интернет-собеседника. Как выяснилось, "ВКонтакте" девочке написал некий Андрей Царицын, мужчина предложил петербурженке делать и отправлять ему снимки эротического характера, на что наивная девочка согласилась. Позднее "Царицын" начал шантажировать собеседницу полученными фото ню, чтобы девочка продолжала отправлять ему новые снимки.

В полиции возбудили уголовное дело о насильственных действиях. Задержанного москвича доставят в Петербург в изолятор временного содержания.

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