Молодого луганчанина задержали в Петербурге за серию угроз о терактах

Парень из Луганска запугивал жертв сообщениями о терактах и требовал деньги.

Полиция Луганской Народной Республики совместно с сотрудниками полиции Санкт-Петербурга провела задержание 20-летнего жителя Луганска, подозреваемого в вымогательстве и отправке ложных сообщений о готовящихся терактах.

По данным следствия, мужчина находил потенциальных жертв в интернете и требовал от них денежные переводы. В случае отказа он угрожал обратиться в правоохранительные органы с заведомо ложной информацией о том, что эти люди якобы причастны к подготовке терактов.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела. Он помещён под стражу, материалы по эпизодам его деятельности продолжают проверяться.

Ранее мы рассказывали о том, что драка после распития алкоголя закончилась выстрелом из травмата на шоссе Революции.

Фото: Piter.TV