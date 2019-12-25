Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату к зарплате

Если их профессия входит в список социально или экономически значимых.

Новую ежемесячную денежную выплату от государства начнет получать ряд российских граждан. Нововведение начало действовать со 2 сентября. Об этом сообщило PRIMPRESS.

Со 2 сентября молодые специалисты, которые только что закончили вуз или суз смогут получать от государства денежную прибавку к зарплате, если их профессия входит в список социально или экономически значимых. Претендовать на такую выплату могут выпускники до 30 лет. В течение первого года после трудоустройства им будут доплачивать 12 тысяч рублей. Если молодой специалист переехал и не был обеспечен служебным жильем, выплата повышается до 22 тысяч рублей.

Попасть на одну из предложенных организациями вакансий можно будет на конкурсной основе.

Власти Петербурга не получали распоряжений относительно дополнительных выплат пенсионерам.

Фото: Piter.TV