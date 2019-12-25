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Власти Петербурга не получали распоряжений относительно дополнительных выплат пенсионерам
Сегодня, 8:32
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nastya960

Власти Петербурга не получали распоряжений относительно дополнительных выплат пенсионерам

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В некоторых регионах пенсионерам ко Дню пожилого человека выплатят по 5 тысяч рублей.

В СМИ несколько дней назад появилась информация о том, что ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, некоторые пенсионеры получат выплаты в размере 5 тысяч рублей. В Комитете по социальной политике рассказали "Невским Новостям", что распоряжений насчет дополнительных выплат пенсионерам не поступало.

Пока не было никаких подобных инициатив. На утро 2 сентября никакой информации не было.

Комитет по социальной политике

Как позже уточнил первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, такой "подарок" получат далеко не все. У Пенсионного фонда России (ПФР) попросту нет денег на это. Такие выплаты решили преподнести в ЯНАО, однако, это не означает, что другие регионы смогут потратить такие суммы.

В Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет.

Фото: pixabay 

Теги: пенсионеры, пенсия, пожилые люди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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