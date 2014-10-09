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Петербуржцы зафиналили серию молодежных образовательных форумов "Таврида"
Сегодня, 14:20
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Петербуржцы зафиналили серию молодежных образовательных форумов "Таврида"

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Грант принес в регион 1 050 000 рублей.

В Петербург из Крыма вернулась финальная десятая смена форума "Таврида", сообщили в Смольном. 

Напомним, что серия форумов – экосистема проектов для реализации творческого и профессионального потенциала молодых деятелей культуры и искусств. В этот раз смену назвали "Город. Точка роста", на форуме участники узнали, как работать с их городскими пространствами и развивать внутренний туризм, бренды и айдентику. Проводились лекции, ворк-шопы, сессии по креативным индустриям, спортивные мероприятия и многое другое. 

От Петербурга на форум отправились молодые художники и архитекторы. Отмечается, что художница и организатор арт-проектов Мария Кудашева представила работу ART VAHTA. Мария проведёт в четырёх городах Ханты-Мансийского автономного округа Международный фестиваль. Грант принес в Петербург 1 050 000 рублей.

Ранее мы писали, что пять петербургских вузов получат специальную часть гранта программы "Приоритет-2030".

Фото: pexels

Теги: город точка роста, петербург, таврида
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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