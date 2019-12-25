Молодые петербургские ученые стали лауреатами премии правительства РФ

В субботу, 24 октября, доценты петербургского университета промышленных технологий и дизайна были удостоены премиями правительства страны в области науки и техники для молодых ученых, сообщили в Смольном.
Исследователи разработали метод проверки качества продукции в легкой промышленности, автомобилестроении, в авиастроении и на предприятиях оборонного комплекса и судостроения. Его можно применить в легкой промышленности, судо- и авиастроении, производстве автомобилей и в оборонном секторе.
Кроме этого, премии получили ученые Политеха, Крыловского государственного научного центра, Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова
Ранее мы писали, что семеро петербуржцев получили премии правительства РФ в области образования.
Фото: instagram.com/spsutd/
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