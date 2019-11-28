Молодые иностранные журналисты посетили Выборг

Они посетили город в рамках медиафорума "Диалог Культур".

В четверг, 28 ноября, Выборг посетили участники Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог Культур". Иностранную делегацию встретили в городской библиотеке Алваро Аалто. На мероприяите также прибыли представители Правительства Ленобласти и администрации МО "Выборгский район".

Экскурсионная программа началась с библиотеки А.Аалто. Директор учреждения Елена Рогозина рассказала иностранным гостям об истории и особенностях библиотеки.

Также, в программу делегатов входило посещение Выборгского замка, парка Монрепо и выставочного центра "Эрмитаж-Выборг".

Напомним, что Международный медиафорум молодых журналистов "Диалог культур" был запущен на базе Государственного Эрмитажа в Петербурге. Главной целью данного мероприятия является создание позитивного имиджа, который формируют зарубежные СМИ о России. Иностранные журналисты создадут репортажи об истории и жизни в Ленинградской области, реставрациях и общем преображении 47 региона. В будущем эти сюжеты покажут по российским и зарубежным телеканалам.

Ранее Piter.tv писал, что в результате совместной работы депутатской приемки и жителей Выборга, во дворе дома на Приморской улице прошло благоустройство.

Видео: Piter.TV