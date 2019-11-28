Совместная работа депутатской приемной и жителей Выборга дает свои плоды

В результате совокупных усилий, во дворе жилого дома на Приморской улице установили новые скамейки.

В четверг, 28 ноября, во дворе жилого дома на улице Приморской, 9, в городе Выборг, установили новые скамейки. Просьбы жильцов услышали после обращения в общественную приемную депутатов Выборга.

Жильцы дома долго просили об обновлении пейзажа дворовой территории, и вот с лета 2019 года их просьбы стали исполнятся. В августе были установлены спортивные тренажеры. Как отмечают жильцы, "теперь дети не по деревьям ползают, а культурно отдыхают". Помимо тренажеров на территории двора были установлены новые скамейки, о которых так долго просили жильцы. Впрочем, они надеются, что дальнейшее благоустройство двора не заставит себя долго ждать.

"Мы надеемся, что Виктория Иваненко и Алексей Дубов продолжат те планы, которые мы запланировали на весну лето 2020 года. У нас должны появится нормативная парковка и детский уголок", - рассказала Piter.tv жительница дома №9 по улице Приморской Галина Сюзева.

Подобные просьбы исходят от жителей всего 14-го округа, в который входят 22 жилых дома, детский сад и школа. Основными проблемами они видят разбитые дороги и неблагоустроенную дворовую территорию. Депутатская приемная реагирует на каждую жалобу и работает круглосуточно. Только за последние две недели они отправили шесть депутатских запросов после жалоб выборжан.

"Мы с Викторией Анатольевной стараемся звонить напрямую директорам управляющих компаний, а также в администрацию, комитет по благоустройству для того, что бы на жалобу граждан отреагировали быстрее", - отметил Алексей Дубов помощник депутата 14-го округа, помощник в общественной приемной депутатов Выборга

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Видео: Piter.TV