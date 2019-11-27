Выборгские футболисты стали лучшими в Ленинградской области

Торжественная церемония награждения проходила во Дворце Культуры города Кировск.

В последнее воскресенье этой осени в городе Кировск Ленобласти прошло награждение лучших футбольных команд по итогу сезона 2019 года. ФК "Фаворит" города Выборг в очередной раз стал лучшим клубом 47 региона.

Ветераны клуба смогли одержать блестящую победу и занять первое место. Взрослые члены клуба получили почетную бронзу, а юниоры "Фаворита" по итогу соревнований заработали золотые медали.

"Мы благодарим всех ребят, которые своим упорным трудом достигли таких результатов. Поблагодарить родителей и тренеров за общий вклад в это большое дело", - торжественно заявил Владимир Долгих, председатель комитета спорта, культуры и молодежной политики Выборгского района

Напомним, что в Выборге состоялся четвертый этап Кубка Ленобласти по спортивному туризму.

Видео: Piter.tv