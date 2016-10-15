Молодежный совет организаций транспортной отрасли сформирован в Петербурге

Задачи совета включают привлечение молодежи к транспортным организациям, профориентацию студентов и школьников, поддержку развития транспортной сферы Петербурга, а также организацию мероприятий и вовлечение студенческих отрядов.

В Петербурге создан Молодежный совет организаций транспортной отрасли. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Смольного.

К совету присоединился 21 человек, среди которых есть сотрудники комитета по транспорту, подведомственных организаций и представители коммерческих компаний.

Как отметил председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, транспорт является ключевой отраслью как для Петербурга, так и для всей страны. Поэтому потребность в квалифицированных работниках в петербургском транспортном комплексе постоянно велика и требует особого внимания.

Задачи совета включают привлечение молодежи к транспортным организациям, профориентацию студентов и школьников, поддержку развития транспортной сферы Петербурга, а также организацию мероприятий и вовлечение студенческих отрядов.

Создание молодежных советов в транспортных предприятиях началось в 2018 году, а с 2023 года проводятся регулярные профориентационные сессии.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в Петербурге обновили более 435,6 тыс. кв. м дорожной разметки.

Фото: ВКонтакте / Комитет по транспорту