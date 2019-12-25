За полгода в Петербурге обновили более 435,6 тыс. кв. м дорожной разметки

Кроме того, были предприняты меры для улучшения доступа для людей с ограниченными возможностями к объектам транспортной инфраструктуры.

В Петербурге в течение первых шести месяцев 2024 года было обновлено свыше 435,6 тыс. кв.м дорожной разметки. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

В рамках этой инициативы на улицах города установлено 152 новых светофора, а на шести адресах появились опоры для установки дорожных знаков. Также было оборудовано 27 участков с искусственными неровностями для снижения скорости движения автомобилей.

Кроме того, были предприняты меры для улучшения доступа для людей с ограниченными возможностями к объектам транспортной инфраструктуры — выполняются работы по занижению бордюров. Планируется, что до конца 2024 года бордюры будут занижены на 321 адресе.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 100 крупных и средних промышленных предприятий были созданы в Петербурге за последние годы.

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