Выборжанин получит финансовую поддержку для реализации своего проекта

Лучшие проекты определили на областной ярмарке молодежных инициатив 2018 года.

На областной ярмарке молодежных инициатив 2018 года выбрали проекты Александра Колоярского из Выборга и Дарьи Овсяник из Гатчины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Молодой житель Выборга предложил проект "Прикосновение к войне". По задумке, можно будет проводить интерактивные лекции и квесты в местах сражений 21-й и 23-й армий при освобождении в 1944 году Райволы (Рощино) и Кивеннапы (Первомайское). Дарья Овсяник в рамках проекта "Светлый путь" хочет перевести общение молодежи из виртуального пространства на новые пешеходные зоны в Гатчине, Сиверском, Волосово и Луге.

Для реализации проектов победителей, а также еще 10 участников ярмарки, из бюджета Ленинградской области выделят 1,5 млн рублей.

Конкурс "Ярмарка молодежных инициатив и проектов" проводится ежегодно. Победители могут получить финансовую поддержку в размере от до 60 до 300 тысяч рублей.

Выборжанка - дипломант VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой.

Фото: pixabay.com