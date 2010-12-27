Выборжанка - дипломант VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Он проходил с 16 по 21 июля в Малом зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской Академической филармонии.

В Петербурге завершился VII Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Конкурс проходил с 16 по 21 июля в Малом зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской Академической филармонии. Ленинградскую область представляли 4 человека: из Выборгского, Гатчинского и Тосненского районов. И учащаяся "Школы искусств г. Выборга" Анастасия Егорова (преподаватель Татьяна Луковенко, концертмейстер Марина Лебедева) стала дипломантом конкурса. Главный приз конкурса — гран-при — не достался никому.

Конкурс такого уровня не только помогает выявить талантливых юных вокалистов, но и служит для ребят своеобразным импульсом к совершенствованию своего исполнительского мастерства. Инна Сапогова, директор "Школы искусств г. Выборга", депутат МО "Город Выборг" по округу №17

Конкурс учреждён в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области классической музыки. В этом году в конкурсе приняли участие вокалисты из Германии, Греции, Великобритании, Соединенных Штатов и других стран. Всего 175 юных исполнителей.

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Фото: Созвездие Талантов-Дети/СТД/ВК