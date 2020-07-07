В Петербурге прошел вечер в честь 25-летия Культурного центра Елены Образцовой

Центр открылся в 1996 года на Невском проспекте, 65.

Накануне, 20 мая, в президентской библиотеке вспоминали оперную певицу Елену Образцову. Культурному центру, который она открыла в 1996 году в самом сердце Петербурга, исполнилось 25 лет, передает телеканал "Санкт-Петербург".

На торжественном вечере собрались друзья и коллеги артистки, среди которых были народный артист России и руководитель петербургского дома музыки Сергей Ролдугин. Председатель комитета по культуре Константин Сухенко поздравил от лица губернатора Александра Беглова, а министр культуры России Ольга Любимова прислала видеопоздравление.

После смерти Елены Образцовой культурный центр продолжает работать и сохранять память о певице. Отмечается, что работники центра подготовили проект "Посвящение Елене Образцовой", в который вошли фотовыставка, фильма и концерт.

Ранее мы писали, что сольный концерт Найка Борзова 23 мая в Петербурге переносится в Гигант-Холл.

Фото: vk.com/elena_obraztcova