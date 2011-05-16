Ранее купленные билеты будут действительны, а также дата и время сольного концерта исполнителя остаются прежними - 23 мая в 20:00.

Сольный концерт Найка Борзова 23 мая в Петербурге переносится в Гигант-Холл. Об этом сообщили в пресс-службе концертного агентства "Слушай сердцем" в четверг, 20 мая. Смена площадки вызвана ухудшением погодных условий в Петербурге.

В пресс-службе отметили, что ранее купленные билеты будут действительны, а также дата и время сольного концерта исполнителя остаются прежними - 23 мая в 20:00.

Музыкант в свой день рождения представит треки из нового альбома "Капля крови создателя", который вышел в прошлом году. Также на сцене Найк Борзов выступит со своими хитами: "Лошадка", "Верхом на звезде" и "Три слова", которые сделали его популярным по всей стране.

Напомним, что представить свой новый альбом Найк Борзов должен был в новом пространстве "ВО двор" на Васильевском острове. Однако было решено перенести его в Гигант-Холл, который с 2021 года возобновил свою работу.

Ранее мы писали, что в этом году гала-концерт "Классика на Дворцовой" пройдёт в офлайн-режиме.

Фото: ВКонтакте / Найк Борзов





