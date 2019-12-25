В этом году гала-концерт "Классика на Дворцовой" пройдёт в офлайн-режиме

Вход на мероприятие бесплатный.

В Петербурге 28 мая в 21:30 на главной площади города состоится традиционный гала-концерт "Классика на Дворцовой", приуроченный ко Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Напомним, что в прошлом году из-за всемирной пандемии по коронавирусу гала-концерт состоялся в онлайн-режиме.

В 2021 году в гала-концерте примут участие сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, а также меццо-сопрано Анна Горячёва. К тому же, на сцене выступят петербургские вокалисты: солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Михайловского театра и театра "Зазеркалье". Петербуржцы также встретятся с Академическим симфоническим оркестром Санкт‑Петербургской филармонии им. Шостаковича и молодежным хором "СоГласие". В рамках программы также выступят лучшие хореографические коллективы страны.

В этот день на Дворцовой площади смогут собраться 15 тыс. жителей Северной столицы. Вход на мероприятие бесплатный, а билеты можно приобрести на сайте. Так, один человек может приобрести себе до четырёх электронных билетов.

Ранее мы писали, что Дворцовую площадь в Петербурге начали готовить ко Дню города.

Фото: classicgala.ru