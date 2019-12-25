  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворцовую площадь в Петербурге начали готовить ко Дню города
Сегодня, 14:44
104
kraratau27

Дворцовую площадь в Петербурге начали готовить ко Дню города

0 0

В этом году Северной столице исполняется 318 лет.

На Дворцовой площади в Петербурге началась подготовка ко Дню города. Об этом сообщают "Невские новости". Так, рабочие уже огородили площадь от жителей и гостей Северной столицы. Также специалисты начали работы по установке сцены для концерта, который пройдёт в день праздника. 

Напомним, что 27 мая отмечается День города в Петербурге. В этом году Северной столице исполняется 318 лет. В этот день по традиции будет осуществлён выстрел из пушки с Нарышкина бастиона. А сам праздник завершится ярким фейерверком. 

Ранее мы писали, что праздник выпускников "Алые паруса" пройдет офлайн. 

Фото: Невские новости 

Теги: 318 лет, дворцовая площадь, день города
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии