Дворцовую площадь в Петербурге начали готовить ко Дню города

В этом году Северной столице исполняется 318 лет.

На Дворцовой площади в Петербурге началась подготовка ко Дню города. Об этом сообщают "Невские новости". Так, рабочие уже огородили площадь от жителей и гостей Северной столицы. Также специалисты начали работы по установке сцены для концерта, который пройдёт в день праздника.

Напомним, что 27 мая отмечается День города в Петербурге. В этом году Северной столице исполняется 318 лет. В этот день по традиции будет осуществлён выстрел из пушки с Нарышкина бастиона. А сам праздник завершится ярким фейерверком.

Ранее мы писали, что праздник выпускников "Алые паруса" пройдет офлайн.

Фото: Невские новости