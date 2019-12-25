В 2021 году в Петербурге возобновит работу концертный зал "Гигант Холл"

Зал, находящийся в построенном в 30-х годах здании кинотеатра, откроется после паузы в несколько лет.

В 2021 году в Санкт-Петербурге возобновит работу концертный зал "Гигант Холл". Об этом Piter.tv сообщил управляющий концертным залом Антон Михалев.

Зал расположен в здании кинотеатра "Гигант", построенном в 30-х годах и ставшим тогда самым большим в Ленинграде. Работа возобновляется после паузы в несколько лет – с 2014 года. Как отметил Антон Михалев, здесь произошла смена собственника.

Новый владелец здания сдал в аренду концертный зал ООО "Концертный зал "Гигант Холл". Инвестиции в возобновление работы, по словам управляющего, были существенными, однако конкретную цифру он не привел. Мероприятия будут проходить при поддержке концертного агентства WILD ENERGY CONCERT.

По словам Антона Михалева, в концертном зале, вмещающем 2500 человек, можно проводить самые различные мероприятия, здесь есть, в частности, 4 бара, 8 гримерных, помещение может принять 800 человек в формате театральной рассадки. Это современный зал, отвечающий всем техническим требованиям для организаторов и зрителей.

Многое, как подчеркнул управляющий, будет зависеть от действующих в Петербурге ограничений. Пока, при мерах, действующих до 15 января – возобновление работы проблематично.

Хотелось бы, чтобы меры карантина были смягчены хотя бы немного – сказал Антон Михалев.

Кинотеатр "Гигант" (Кондратьевский проспект, 44) был построен в Ленинграде в 1935 году в своеобразном, присущем лишь тем временам стиле, его зрительный зал вмешал 1400 человек.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге организуют не менее 28 площадок для запуска фейерверков.

Фото: giganthall.com