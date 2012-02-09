Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров: кинозалы Петербурга следовало открыть раньше

Кинотеатры Петербурга следовало открыть раньше. Об этом заявил Piter.tv председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Представитель кинооотрасли прокомментировал постановление губернатора Северной столицы, согласно которому кинозалы и театры в городе открываются в рамках ослабления "антивирусного" карантина с 12 сентября.
Отрасль, как отметил Олег Березин, очень рассчитывала на возобновление работы с 3 сентября. Именно в этот день, подчеркнул председатель ассоциации, состоится российская премьера фильма Кристофера Нолана "Довод". А этот фильм, по его словам, станет одной из самых кассовых картин текущего года.
Естественно, констатировал Олег Березин, многие люди пойдут посмотреть "Довод" в кинозал в Кудрово, который находится на территории Ленобласти.
Странно также, заметил Олег Березин, что, по постановлению, "дети до 18 лет" могут ходить в кино только с родителями. Было бы понято, добавил он, если бы речь шла действительно о детях. Скажем, до 12 лет.
Он также отметил: кинозалы в Петербурге надо было открыть раньше, заявив в этой связи, что не было таких случаев, чтобы они становились источником распространения инфекции.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге 12 сентября откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ.
Фото: facebook.com/oleg.s.berezin
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