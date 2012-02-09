Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров: кинозалы Петербурга следовало открыть раньше

По словам Олега Березина, киноотрасль очень рассчитывала на возобновление работы 3 сентября – в этот день российская премьера фильма «Довод».

Кинотеатры Петербурга следовало открыть раньше. Об этом заявил Piter.tv председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Представитель кинооотрасли прокомментировал постановление губернатора Северной столицы, согласно которому кинозалы и театры в городе открываются в рамках ослабления "антивирусного" карантина с 12 сентября.

Отрасль, как отметил Олег Березин, очень рассчитывала на возобновление работы с 3 сентября. Именно в этот день, подчеркнул председатель ассоциации, состоится российская премьера фильма Кристофера Нолана "Довод". А этот фильм, по его словам, станет одной из самых кассовых картин текущего года.

Естественно, констатировал Олег Березин, многие люди пойдут посмотреть "Довод" в кинозал в Кудрово, который находится на территории Ленобласти.

Странно также, заметил Олег Березин, что, по постановлению, "дети до 18 лет" могут ходить в кино только с родителями. Было бы понято, добавил он, если бы речь шла действительно о детях. Скажем, до 12 лет.

Он также отметил: кинозалы в Петербурге надо было открыть раньше, заявив в этой связи, что не было таких случаев, чтобы они становились источником распространения инфекции.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге 12 сентября откроются кинотеатры и фудкорты в ТЦ.

Фото: facebook.com/oleg.s.berezin