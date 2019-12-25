Кинотеатры Петербурга переходят на круглосуточный режим работы в новогодние праздники

Зрители увидят главные зимние премьеры 2020 года.

В Северной столице кинотеатры сети "КАРО" намерены работать в новогодние праздники круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что таким образом кинотеатры намерены предоставить жителям города на Неве альтернативу на новогодние праздники.

Напомним, что во время праздничных каникул в городе действуют ограничения. Так, рестораны работают исключительно на вынос. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. Также закрыты театры и развлекательные площадки.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов призвал петербуржцев праздновать Новый год в узком кругу.

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