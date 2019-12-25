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Беглов призвал петербуржцев праздновать Новый год в узком кругу
Сегодня, 8:14
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nastya960

Беглов призвал петербуржцев праздновать Новый год в узком кругу

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Беглов отметил, что в период новогодних праздников нужно перервать цепочку заражений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал горожан встретить Новый год в узком семейном кругу. Такую просьбу он озвучил в ходе обращения на "Радио России". 

Новый год и Рождество – семейные праздники, и сейчас они возвращаются к своим корням. Давайте отметим их в кругу самых близких и дорогих нам людей.

Александр Беглов

Беглов отметил, что в период новогодних праздников нужно перервать цепочку заражений. К тому же, по его словам, Петербург усилил свои позиции в борьбе с COVID-19. К 24 декабря коэффициент распространения находится на уровне ниже 1. Это впервые за последние две недели.

В Смольном опасаются всплеска коронавируса из-за новогоднего шопинга.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов, новый год, рождество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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