В Смольном опасаются всплеска коронавируса из-за новогоднего шопинга

В ТРК и ТЦ граждан просят соблюдать социальную дистанцию и пользоваться СИЗ.

В декабре в Петербурге добавили шесть бригад скорой помощи, в январе планируется дополнительно сформировать ещё 18 бригад. Об этом сообщила пресс-служба межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

На прошлой неделе в больницы с коронавирусом попали 6 139 человек. В Петербурге уменьшается количество больных, которым необходимо лечение в стационарах, но увеличивается количество больных, находящихся на домашнем лечении.

Специалисты опасаются, что повышение активности горожан и массовое посещение торговых центров в преддверии Нового года может вызвать новый всплеск заболеваемости. В ТРК и ТЦ граждан просят соблюдать социальную дистанцию и пользоваться СИЗ.

Молодые петербуржцы стали болеть коронавирусом чаще.

Фото: Piter.tv