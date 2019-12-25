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В Смольном опасаются всплеска коронавируса из-за новогоднего шопинга
Сегодня, 8:05
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nastya960

В Смольном опасаются всплеска коронавируса из-за новогоднего шопинга

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В ТРК и ТЦ граждан просят соблюдать социальную дистанцию и пользоваться СИЗ.

В декабре в Петербурге добавили шесть бригад скорой помощи, в январе планируется дополнительно сформировать ещё 18 бригад. Об этом сообщила пресс-служба межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

На прошлой неделе в больницы с коронавирусом попали 6 139 человек. В Петербурге уменьшается количество больных, которым необходимо лечение в стационарах, но увеличивается количество больных, находящихся на домашнем лечении.

Специалисты опасаются, что повышение активности горожан и массовое посещение торговых центров в преддверии Нового года может вызвать новый всплеск заболеваемости. В ТРК и ТЦ граждан просят соблюдать социальную дистанцию и пользоваться СИЗ.

Молодые петербуржцы стали болеть коронавирусом чаще.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, трк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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