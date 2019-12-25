Молодые петербуржцы стали болеть коронавирусом чаще

Вирус переносится все тяжелее.

В понедельник, 28 декабря, заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что в Петербурге коронавирусная инфекция начала захватывать более молодых пациентов и проходить в более тяжелой форме, передает телеканал "Санкт-Петербург".

По словам специалиста, 7% легких случаев, 69% средней степени тяжести и 24% – тяжелые степени. Теперь чаще болеют пациенты от 25 до 49 лет, которые также имеют определенные сопутствующие заболевания. В городе есть "запас прочности". Так, утром были свободны 1300 коек – это 12% от 11 925, которые есть.

Ранее мы писали, что за последнюю неделю в Петербурге количество умерших от коронавируса возросло на 4%.

Фото: Piter.TV