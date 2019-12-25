За последнюю неделю в Петербурге количество умерших от коронавируса возросло на 4%

Число активных больных остается высоким.

В период с 21 по 28 декабря в Петербурге умерло на 4% человек больше, чем неделей ранее. Информация об этом содержится в отчете Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

По оперативным данным, их количество составило 538 человек, ранее ― 516 человек. Также отмечается рост больных коронавирусом, которые были официально зарегистрированы ― 24932 случая против 24020, что на 3,8% больше. Есть и хорошая тенденция: растет количество выздоровевших. За минувшую неделю их 17602 человека.

По количеству госпитализаций прошедшая 52-я календарная неделя полностью сопоставима с 51-й. Госпитализировано взрослых, соответственно, 6 139 и 6140 человек. Это свидетельствует об относительной стабилизации распространения COVID-19 на прошедшей неделе. Но по числу активных больных, а также ежедневных госпитализаций, нагрузка на здравоохранение города остается высокой. говорится в сообщении.

Высокая заболеваемость может быть связана с тем, что горожане посещают торговые центры в преддверии Нового года.

В справке использованы данные комитета по здравоохранению и Федерального регистра лиц больных COVID-19.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в начале 2021 года усилят отделения скорой помощи, подведомственные районам Петербурга.

Фото: Piter.TV