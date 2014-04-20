Сейчас помещения ДК имени Кирова прошли ремонт и готовы к приему новых гостей.

Новую концертную площадку на Васильевском острове откроет выступление Найка Борзова. Новое пространство "ВО Двор" будет располагаться во внутреннем дворе ДК имени С. М. Кирова на Большом проспекте, 83.

Артист выступит в Петербурге в честь своего дня рождения с большим сольным концертом – он исполнит всем известные хиты и новые композиции с альбома "Капля крови создателя", который вышел во время пандемии 2020 года.

Дворец культуры им. С. М. Кирова – это памятник архитектуры в стиле конструктивизм, расположенный на площади между Большим и Средним проспектами Васильевского острова.

Ранее Piter.tv показал, как на открытии мотосезона в Петербурге выступил Александр Розенбаум.

Фото: Instagram / @dkkirova.spb