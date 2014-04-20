Новую концертную площадку на Васильевском острове откроет выступление Найка Борзова. Новое пространство "ВО Двор" будет располагаться во внутреннем дворе ДК имени С. М. Кирова на Большом проспекте, 83.
Артист выступит в Петербурге в честь своего дня рождения с большим сольным концертом – он исполнит всем известные хиты и новые композиции с альбома "Капля крови создателя", который вышел во время пандемии 2020 года.
Дворец культуры им. С. М. Кирова – это памятник архитектуры в стиле конструктивизм, расположенный на площади между Большим и Средним проспектами Васильевского острова.
Ранее Piter.tv показал, как на открытии мотосезона в Петербурге выступил Александр Розенбаум.
Фото: Instagram / @dkkirova.spb
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все