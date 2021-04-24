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На открытии мотосезона в Петербурге выступил Александр Розенбаум

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Своих "железных коней" мотоциклисты оставили около мотоцентра, где проходит концерт.

На открытии мотосезона выступил Александр Розенбаум. Концерт проходит в мотоцентре на Рощинской улице, 38. 

Праздничная программа идет 24 апреля с 10 часов утра. На Дворцовой площади выступили Мотороллер, MAO cover band, СиЯть, ЛёничBand и другие. Официальный старт сезону дал спортсмен Вячеслав Фетисов словами: "Поехали!". В 15:00 колонна стартовала от площади Невскому проспекту, далее свернула на Лиговский, Московский проспект до площади Победы, после чего выехала на Благодатную, Сызранскую и приехала ко второй сцене на Рощинской. В заезде приняли участие 19 мотоклубов, а также "одиночки". 

Выступление барда началось около 16:20. Несмотря на пасмурную погоду, мероприятие не отметили. 

Видео: Piter.TV

Теги: мотосезон, мотоцикл, розенбаум
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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