На открытии мотосезона в Петербурге выступил Александр Розенбаум

Своих "железных коней" мотоциклисты оставили около мотоцентра, где проходит концерт.

На открытии мотосезона выступил Александр Розенбаум. Концерт проходит в мотоцентре на Рощинской улице, 38.

Праздничная программа идет 24 апреля с 10 часов утра. На Дворцовой площади выступили Мотороллер, MAO cover band, СиЯть, ЛёничBand и другие. Официальный старт сезону дал спортсмен Вячеслав Фетисов словами: "Поехали!". В 15:00 колонна стартовала от площади Невскому проспекту, далее свернула на Лиговский, Московский проспект до площади Победы, после чего выехала на Благодатную, Сызранскую и приехала ко второй сцене на Рощинской. В заезде приняли участие 19 мотоклубов, а также "одиночки".

Выступление барда началось около 16:20. Несмотря на пасмурную погоду, мероприятие не отметили.

Видео: Piter.TV