Участниками конкурса юных вокалистов Елены Образцовой в этом году станут ребята из Австралии и США

Он пройдет с 23 по 26 августа.

В этом году конкурс юных вокалистов Елены Образцовой пройдет уже в восьмой раз. В крупнейшем международном конкурсе примут участие ребята из 10 зарубежных стран, однако выступать в этом году им придется "онлайн", рассказала Piter.TV директор Культурного центра Елены Образцовой Елена Чернова.

Открытие и закрытие конкурса, прослушивания, будут проходить в Академической капелле им. М.И. Глинки на набережной реки Мойки. Так как эпидемиологическая обстановка и ограничительные меры внесли свои коррективы, проводить конкурс придется с учетом санитарных требований.

Это конкурс не массовый, это конкурс солистов. У нас предусмотрены все меры безопасности. В капелле есть три самостоятельных выхода. отметила Чернова.

Участникам из других стран придется записать свое выступление на видео, так как границы закрыты. Среди них ребята из Австралии, США, Канады, Швейцария, Германии, Эстонии, Узбекистана, Украины. В этом году мероприятие пройдет с 23 по 26 августа. Проведение конкурса пришлось перенести на две недели.

По словам директора культурного центра Елены Образцовой, профессиональных конкурсов, которые бы проводились среди детей-вокалистов, в мире очень мало. В жюри входит два специалиста из России, а также педагоги и оперные певцы из Италии, Великобритании, Китая и других стран. Максимальная награда для обладателя гран-при составляет 60 тыс. рублей.

Конкурс был учрежден Еленой Образцовой в 2006 году. Piter.TV также рассказал о том, как сегодня, 7 июля, отметили день рождения оперной певицы с мировым именем.

Фото: Культурный центр Елены Образцовой / VK