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В Культурном центре Елены Образцовой в эту субботу состоится музыкальный марафон
Сегодня, 14:00
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В Культурном центре Елены Образцовой в эту субботу состоится музыкальный марафон

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Для детей прозвучат известные романсы, песни и инструментальная музыка. 

Сегодня вечером, 1 октября, в Культурном центре Елены Образцовой  проведут музыкальный марафон для детей. Перед зрителями выступят  артисты Театра петрушки "БалаганЪ" с программой "В гостях у Петрушки". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник". 

Кроме того, для юных слушателей подготовили программу музыканты театра "Золотой ключик". Для детей прозвучат известные романсы, песни и инструментальная музыка. 

Завершит марафон гала-концерт "Виват, музыка!". Лауреаты международных музыкальных  конкурсов исполнят арии и дуэты из опер и оперетт, романсы, сочинения композиторов-классиков.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе планируют открыть единую площадку для киберспортсменов.

Фото: ВКонтакте / Культурный центр Елены Образцовой

Теги: искусство, культура, культурный центр елены образцовой, музыкальный марафон, развитие
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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