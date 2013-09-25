В Культурном центре Елены Образцовой в эту субботу состоится музыкальный марафон

Для детей прозвучат известные романсы, песни и инструментальная музыка.

Сегодня вечером, 1 октября, в Культурном центре Елены Образцовой проведут музыкальный марафон для детей. Перед зрителями выступят артисты Театра петрушки "БалаганЪ" с программой "В гостях у Петрушки". Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Кроме того, для юных слушателей подготовили программу музыканты театра "Золотой ключик". Для детей прозвучат известные романсы, песни и инструментальная музыка.

Завершит марафон гала-концерт "Виват, музыка!". Лауреаты международных музыкальных конкурсов исполнят арии и дуэты из опер и оперетт, романсы, сочинения композиторов-классиков.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе планируют открыть единую площадку для киберспортсменов.

Фото: ВКонтакте / Культурный центр Елены Образцовой