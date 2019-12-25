В Красногвардейском районе планируют открыть единую площадку для киберспортсменов

Киберспортсменам нужно пространство для встреч, где они смогут оттачивать навыки, делиться опытом, читать лекции и соревноваться.

В Петербурге в ближайшее время могут создать площадку для киберспортсменов. Ее планируют открыть в Красногвардейском районе. Известно, что с такой просьбой к властям города обратились геймеры. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале.

По словам представителя Смольного, киберспортсменам нужно пространство для встреч, где они смогут оттачивать навыки, делиться опытом, читать лекции и соревноваться.

Бельский отметил, что киберсмпортсмены не смогли создать коллектив, поэтому важно определить орган власти для координации геймеров. Политический деятель предложил передать задачу Комитету по физической культуре и спорту.

Ранее на Piter.tv: в Академии фигурного катания с 5 по 8 октября петербуржцы смогут увидеть выступления Туктамышевой.

Фото: Pxhere