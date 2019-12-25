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В Красногвардейском районе планируют открыть единую площадку для киберспортсменов
Сегодня, 12:48
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В Красногвардейском районе планируют открыть единую площадку для киберспортсменов

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Киберспортсменам нужно пространство для встреч, где они смогут оттачивать навыки, делиться опытом, читать лекции и соревноваться. 

В Петербурге в ближайшее время могут создать площадку для киберспортсменов. Ее планируют открыть в Красногвардейском районе. Известно, что с такой просьбой к властям города обратились геймеры. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в своем Telegram-канале.

По словам представителя Смольного, киберспортсменам нужно пространство для встреч, где они смогут оттачивать навыки, делиться опытом, читать лекции и соревноваться. 

Бельский отметил, что киберсмпортсмены не смогли создать коллектив, поэтому важно определить  орган власти для координации геймеров. Политический деятель предложил передать задачу Комитету по физической культуре и спорту.

Ранее на Piter.tv: в Академии фигурного катания с 5 по 8 октября петербуржцы смогут увидеть выступления Туктамышевой.

Фото: Pxhere

Теги: площадка для киберспортсменов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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