В Академии фигурного катания с 5 по 8 октября петербуржцы смогут увидеть выступления Туктамышевой

Жителям покажут свои программы Михаил Коляда, Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Лидеры сборной России готовятся к "Мемориалу Николая Панина-Коломенкина". Свои программы планируют представить Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания города.

Кроме того, на арене выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Бойкова и Дмитрий Козловский.

Окончательный состав участников станет известен накануне события. Мероприятие состоится с 5 по 8 октября в Академии фигурного катания на Туполевской. Вход бесплатный.

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Фото: Pxhere