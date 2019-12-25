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В Академии фигурного катания с 5 по 8 октября петербуржцы смогут увидеть выступления Туктамышевой
Сегодня, 12:42
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В Академии фигурного катания с 5 по 8 октября петербуржцы смогут увидеть выступления Туктамышевой

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Жителям покажут свои программы Михаил Коляда, Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Лидеры сборной России готовятся к "Мемориалу Николая Панина-Коломенкина". Свои программы планируют представить Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Евгений Семененко. Об этом сообщили в  Федерации фигурного катания города. 

Кроме того, на арене выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Екатерина Бойкова и Дмитрий Козловский.

Окончательный состав участников станет известен накануне события. Мероприятие состоится с 5 по 8 октября в  Академии фигурного катания на Туполевской. Вход бесплатный. 

Ранее на Piter.tv: в  Петербурге продолжается строительство трёх спортивных объектов.

Фото: Pxhere

Теги: академия фигурного катания, спорт, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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