Девятый сезон шоу "Голос" начался на Первом канале

В состав жюри вошли Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста.

В пятницу, 9 октября, на Первом канале стартовал девятый сезон шоу "Голос". Авторы проекта утверждают, что новый сезон будет более насыщенным, чем предыдущие, и полным экспериментов.

Правила шоу остались прежними. Участникам необходимо пройти отбор жюри и командные испытания. Из-за пандемии коронавируса и сложностей с перелетами в девятом сезоне будет меньше участников из других стран.

В состав жюри нового сезона вошли Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста. Ведущим программы остался Дмитрий Нагиев.

Ранее победительница "Голоса 60+" отреагировала на скандал из-за голосования.

Фото: Instagram / voice1tv