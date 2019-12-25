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Девятый сезон шоу "Голос" начался на Первом канале
Сегодня, 7:52
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Alena_Zinovieva

Девятый сезон шоу "Голос" начался на Первом канале

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В состав жюри вошли Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста.

В пятницу, 9 октября, на Первом канале стартовал девятый сезон шоу "Голос". Авторы проекта утверждают, что новый сезон будет более насыщенным, чем предыдущие, и полным экспериментов.

Правила шоу остались прежними. Участникам необходимо пройти отбор жюри и командные испытания. Из-за пандемии коронавируса и сложностей с перелетами в девятом сезоне будет меньше участников из других стран.

В состав жюри нового сезона вошли Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Баста. Ведущим программы остался Дмитрий Нагиев.

Ранее победительница "Голоса 60+" отреагировала на скандал из-за голосования.

Фото: Instagram / voice1tv

Теги: вокал, дмитрий нагиев, первый канал, шоу голос
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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