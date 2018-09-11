Молодежный кубок по велоспорту перекроет движение в Курортном районе

Ограничения будут действовать 18 и 21 августа.

Соревнования по велосипедному спорту ограничат движение в Курортном районе Петербурга. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

На Легковой улице движение закроют 18 августа с 10:00 до 17:00. Также не проехать будет по Левашовскому проспекту от въезда к садоводству "Ветеран" до подъезда к дому №20, корпус 2 по Левашовскому шоссе 21 августа с 10:00 до 15:00.

В этим дни Комитет по физической культуре и спорту проведет молодежный кубок Петербурга по велосипедному спорту.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Красносельском районе продлили троллейбусный маршрут №32.

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