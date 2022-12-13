В Петербурге сегодня проходит юбилейный Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек

Цель мероприятия — показать, что зимой по городу безопасно ездить на велосипеде.

Сегодня, 14 января, начался юбилейный Петербургский Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек, организованный Северо-Западной Ассоциацией развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры "Пошли-поехали". Мероприятие проводят в десятый раз. Корреспондент Piter.tv побывал на марафоне.

Цель мероприятия — показать, что зимой по городу безопасно ездить на велосипеде. Но для этого необходима доступная среда, качественная уборка снега и льда.

Петербуржцы в костюмах дедов Морозов, Снегурочек и даже их питомцы проедут от Дворцовой площади до Василеостровского рынка. В конце запланировано праздничное чаепитие, а самые оригинальные герои получат призы от спонсоров.

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Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv