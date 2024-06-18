Петербуржцам вручили награды на чемпионате РФ по велоспорту на шоссе

В первый день соревнований проводились индивидуальные гонки преследования. Женщины преодолели дистанцию в 25 км, а мужчины - 30 км.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2024 году завершился. В нем принимали участие спортсмены из разных городов страны. Как сообщили "Петербургскому дневнику" в Федерации велосипедного спорта России, соревнования стартовали 12 июня. Петербуржцы показали хорошие результаты и завоевали несколько наград.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе в олимпийских дисциплинах продолжался четыре дня. В первый день соревнований проводились индивидуальные гонки преследования. Женщины преодолели дистанцию в 25 км, а мужчины - 30 км. Старт и финиш индивидуальных гонок с раздельным стартом находились в заповедном районе Владимирской области, в деревне Ожигово.

Петербург представлял Лев Гонов, который показал второй результат - 35:07. Во второй день соревнований проводились командные эстафеты. Команда из Петербурга, в которую входили Иван Новолодский, Влас Шичкин, Лев Гонов, Анастасия Самсонова, Диана Смирнова и Валерия Валгонен, заняла первое место, показав время 1 час 00 минут 6 секунд. Второе место заняла команда из Москвы, а бронзу завоевала команда Орловской области.

15 июня прошла гонка среди женщин, которая проходила по центральным и историческим улицам города Мурома. Петербург представляла Валерия Валгонен, которая заняла второе место. 16 июня групповой гонкой среди мужчин завершился чемпионат России по велоспорту на шоссе. В гонке на дистанции 167,4 км.

Фото: предоставлено Федерацией велосипедного спорта России