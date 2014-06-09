Молодежный форум открылся в СПбГУ по случаю Дня Африки

Форум стал площадкой для диалога между молодежью двух стран и обсуждения перспектив сотрудничества в образовательной и научной сферах.

В Санкт-Петербургском государственном университете состоялось торжественное открытие III Молодежного форума "Африка в Санкт-Петербурге", приуроченного ко Дню Африки. Мероприятие, направленное на укрепление гуманитарных и культурных связей между Россией и африканскими странами, прошло при участии вице-губернатора Константина Звоника.

Как отметили в Смольном, с каждым годом в петербургских вузах увеличивается количество студентов и аспирантов из Африки – сегодня в городе обучается около 3 тысяч молодых людей из этого региона. Активно развивается и научное сотрудничество между университетами Петербурга и африканскими образовательными центрами.

Санкт-Петербург поддерживает давние партнерские отношения с городами Африки, включая Александрию (Египет), Хартум (Судан), Аддис-Абебу (Эфиопия) и Бизерту (Тунис). В ближайшее время список пополнят новые города-побратимы из Алжира, Танзании и Конго.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Царском Селе откроют отреставрированную Пенсионерную конюшню и кладбище императорских лошадей.

Видео: Telegram / Константин Звоник