Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершен из-за COVID-19

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила Молодежный чемпионат мира из-за коронавируса. Об этом сообщается релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
Мировое первенство завершено досрочно вследствие распространения COVID-19 среди участников турнира. За последние сутки в рамках МЧМ организаторы были вынуждены по этой причине отменить проведение сразу трех матчей. Ковид выявили у игроков сборных США, Чехии и России.
Следуя рекомендациям медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, совет федерации решил, что из-за распространения коронавируса и его штамма "омикрон" чемпионат мира будет отменен.
из cоoбщения IIH
В международной федерации уточнили, на этот шаг пришлось пойти для гарантии здоровья и безопасности спортсменов и всех остальных причастных к турниру. Президент организации Люк Тардиф отметил, что IIHF рассматривает вариант переноса турнира на более поздние сроки.
МЧМ должен был завершиться в ночь на 6 января.
Ранее гол Кузнецова в меньшинстве принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ.
Фото: pixabay.com
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