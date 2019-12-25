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Молодежные трудовые бригады приступили к работе в Выборге
Сегодня, 12:54
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Молодежные трудовые бригады приступили к работе в Выборге

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Всего на благоустройство города вышли 25 юношей и девушек.

В четверг. 2 июня, первая смена молодежных трудовых бригад приступила к озеленению Выборга. Ребята соблюдают все необходимые противоэпидемические меры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что трудовую кампанию подростков проводит МАУ "Дом молодежи" при поддержке отдела благоустройства и центра занятости.

Всего в этом году на работах по благоустройству города  задействовано 25 юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Их рабочая смена длится 4 часа в день, а зарплата составляет более 12 тысяч рублей. 

Добавим, что все мероприятия МАУ "Дом молодежи" проводятся дистанционно в связи с эпидемической обстановкой.

На вторую смену молодые люди заступят в августе.


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Фото:  Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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