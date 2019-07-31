Молодежные команды "Зенита" и "Урала" сыграли вничью

Встреча закончилась со счетом 0:0.

В рамках 22-го тура чемпионата России по футболу среди молодежных команд в Санкт-Петербурге состоялся матч между "Зенитом" и "Уфой". Игра между "взрослыми" командами состоится 14 марта на "Газпром Арене".

До 67-й минуты команды играли в равных составах. Защитник "Урала" Сергей Кротов получил прямую красную карточку. Но подопечные Константина Зырянова не смогли одержать победу. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Молодежный состав "Зенита" после 22-х туров набрал 37 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. "Урал" остался на 13-й позиции.

Напомним, что завтрашний матч на "Газпром-Арене" пройдет в присутствии болельщиков.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"