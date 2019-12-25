Матч "Зенита" с "Уралом" пройдет в присутствии болельщиков

Об этом заявил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги между "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" пройдет со зрителями.

Об этом сказал в интервью порталу АБН генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

"Решение о проведении массовых мероприятий в Санкт-Петербурге принимает губернатор (Александр Беглов - прим.). На сегодняшнюю минуту никаких ограничений не введено. Мы получили определенные предписания, которым следуем. На данную минуту все готовятся к матчу" - сказал Медведев.

Напомним, в матче первого круга РПЛ "Зенит" обыграл на выезде "Урал" со счетом 3:1. Голы в составе петербургской команды забили Бранислав Иванович, Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Встреча второго круга пройдет 14-го марта на стадионе "Газпром-Арена". Начало - в 16:30.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге запретили массовые мероприятия из-за угрозы коронавируса.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"