Петербургские волейболисты победили красноярцев в матче ЧР

В уходящем году это последний матч ВБ "Зенит" в рамках чемпионата России.

Петербургский "Зенит" обыграл красноярский "Енисей" в матче мужской волейбольной Суперлиги 15 декабря. Игра прошла на "Сибур Арене" в Северной столице.

Матч завершился со счетом 3-0 в пользу хозяев. Петербуржцы победили в трех сетах. В одном зенитовцы уступили соперникам, дав им возможность набрать свыше 20 очков за сет.

Это уже седьмая победа сине-бело-голубых в чемпионате. В турнирной таблице команда делит 5-6 места вместе с "Динамо". Следующая встреча ВБ "Зенита" состоится 21 декабря с нижневартовской "Югрой-Самотлором".

Ранее мы рассказали, что сборная России одержала вверх над финнами в последнем матче Куба Первого канала.

Фото: ВБ "Зенит"