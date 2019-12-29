Приметная BMW разбилась на подъезде к Петербургу

За рулем иномарки находилась молодая женщина.

Утром 27 февраля на Мурманском шоссе (автодорога "Кола") произошло серьезное ДТП. После поворота на Разметелево в сторону Петербурга разбился автомобиль марки BMW 1-Series. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео с места происшествия.

По словам свидетелей аварии, иномарка ушла в отбойник так, что у нее выломало часть обшивки и вырвало колесо. Этот автомобиль оказался хорошо запоминающимся за счет аэрографии, изображающей ежика в тумане и лошадку.

В комментариях под постом отписались несколько человек, хорошо знакомых с машиной. Один из них оказался бывшим владельцем автомобиля, а другой - несостоявшимся покупателем.

В момент аварии за рулем находилась нынешняя хозяйка авто. Молодая женщина рассказала, что без поворотника на скорости начала перестраиваться "Газель" и зажала BMW к отбойнику.

Ранее мы писали, что на углу Доблести и Маршала Казакова произошло новое ДТП.

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