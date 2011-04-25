Молодая семья лишилась квартиры после покупки у пожилой пары в Петербурге

Петербургские пенсионеры оспаривают продажу и оставили молодую семью без жилья.

В Петербурге семейная пара, купившая квартиру у пенсионеров, оказалась без возможности заселиться. Продавцы заявили, что стали жертвами обмана и подали в суд на признание сделки недействительной. О ситуации сообщила покупательница Анастасия в интервью 78.ru.

По информации молодой семьи, ранее они проживали в небольшой студии. После принятия решения о расширении жилплощади супруги нашли квартиру, принадлежащую пожилой паре, и согласовали покупку. Сделка проходила в отделении банка. Средства, полученные от продажи студии, были использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке на новое жильё.

Анастасия отметила, что с продавцами была достигнута договоренность о дате передачи квартиры. Однако за несколько дней до намеченного переезда пенсионеры перестали отвечать на звонки и сообщения. Позднее она получила уведомление, что по сделке возбуждено уголовное дело и её вызовут в суд.

В правоохранительных органах семье сообщили, что продавцы подали заявление о мошенничестве. Кроме того, пенсионеры направили иск о признании договора купли-продажи недействительным. На данный момент спор рассматривается в суде. До вынесения решения молодая семья вынуждена снимать жильё.

Фото: Piter.TV