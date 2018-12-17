Петербурженка прошла в финал конкурса "Краса Вселенной 2019"

Финал пройдет в Москве осенью.

Поздно вечером 13 февраля в Липецке прошел финал первого всероссийского конкурса красоты "Краса Вселенной - Россия 2019". В числе пяти финалисток оказалась 19-летняя петербурженка Александра Пожидаева. Об этом пишут городские СМИ.

Интересно, что финал конкурса красоты проходил в радиоэфире. Свои вопросы жюри задавали по телефону. Пообщавшись со всеми девушками, специалисты вынесли свой вердикт и признали жительницу Петербурга самой красивой девушкой страны. Теперь Александра будет представлять Россию в финале третьего международного конкурса "Краса Вселенной 2019", который пройдет осенью в Москве.

Отметим, что для девушки это не первый конкурс красоты. Будучи студенткой Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбГУ Петра Великого, она успевает участвовать в модных показах российских и зарубежных дизайнеров.

Ранее мы писали, что группа "Фрукты" из "Вечернего Урганта" даст концерт в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Александра Пожидаева