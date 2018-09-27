Группа "Фрукты" из "Вечернего Урганта" даст концерт в Петербурге

Артисты выступят 1 марта на площадке Aurora Concert Hall.

В Петербург приезжает группа "Фрукты", известная по своим выступлениям в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Об этом сообщают городские СМИ.

За восемь лет своего существования группа не теряет самобытности и оригинально подает знакомые всем композиции. Артисты успели поработать с такими мировыми звездами, как Ленни Кравиц, Уилл Смит, Наталья Орейро, Крейг Дэвид, Эрос Рамазотти и многими другими.

С участием музыкантов прошло более 1000 выпусков "Вечернего Урганта". Кроме того, они успевают гастролировать по различным городам России. В год группа "Фрукты" дает 140 концертов.

Уже совсем скоро петербуржцы смогут насладиться концертом и зарядиться бешенной энергетикой артистов. Они выступят 1 марта на площадке Aurora Concert Hall. Начало в 20:00. Возрастная категория: 16+.

Ранее мы писали, что в "Вечернем Урганте" высмеяли сборку снега в Петербурге.

Видео: YouTube / группа ФРУКТЫ (FRUKTbl)