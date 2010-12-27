В "Вечернем Урганте" высмеяли сборку снега в Петербурге

"Неожиданный для зимы снег" насмешил ведущего.

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий высмеял неготовность коммунальных служб Петербурга в обрушившемуся снегопаду. На "Первом канале" Иван Ургант рассказал, что власти города не могли ожидать , что в зимние месяцы неожиданно выпадут осадки. Также шоумен показал собственную фотографию, которую он делал по приезде в Северную столицу, на которой он самостоятельно колет лед на тротуаре.

Впервые за всю историю исследований в Санкт-Петербург пришла зима. Но самое аномальное: она пришла в зимние месяцы. То есть где-то в начале декабря она появилась, и на конец января-начало февраля пришелся её пик, что совершенно не ожидали в администрации города. Более того, в январе случилось совершенно из рук вон выходящее событие – выпал снег. пошутил Ургант

Также ведущий отметил, что жители Петербурга с удовольствием сходили бы в кино на фильм "Снегоуборщик".По мнению спикера, в городе из поколения в поколение передают историю о данной легенде, но "никто никогда не видел их". Также шоумен иронично прошелся по параду уборочной техники на Дворцовой, которую собирали еще в сентябре прошлого года при Полтавченко.

Ургант завершил монолог тем, что напомнил, что в последний раз снег в Петербурге выпадал, когда артист Юрий Яковлев катался вокруг Исаакиевского собора в фильме "Ирония Судьбы".

Фото: Piter.tv, скриншот YouTube/Вечерний Ургант