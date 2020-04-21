Молодая петербурженка пыталась прыгнуть в воду с Литейного моста

После попытки прыжка девушку госпитализировали.

На камеры наблюдения попал инцидент на Литейном мосту в Петербурге. Накануне в центре города с перил моста попыталась прыгнуть 20-летняя девушка. Происшествие в субботу утром попало на камеры, запись с которых оказалась в распоряжении нашей редакции.

На видео можно заметить, как неровным шагом девушка пытается перелезть через перила, перелезает, и, видимо, срывается, неудачно упав. По данным Piter.tv, пострадавшую, которая, скорее всего, была нетрезва, госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина хотел прыгнуть в воду с Сампсониевского моста, но его вытащили из-за ограды неравнодушные прохожие.

Видео: Piter.tv